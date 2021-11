El increíble testimonio del entrenador de Ferro de Pico, baleado en cancha de Huracán Las Heras

El director técnico de Ferro Carril Oeste de General Pico, Mauricio Romero, quien ayer recibió un impacto de bala en su hombro izquierdo cuando se desarrollaba el partido de fútbol ante Huracán Las Heras, en Mendoza, por la fecha 30 del torneo Federal A, aseguró que "nunca" pensó que le podía "pasar algo así".



"Hoy la puedo contar, le doy gracias a Dios que no haya sido una desgracia. Jamás pensé que me podía pasar algo así", afirmó Romero.



El plantel de jugadores y el cuerpo técnico del "Verdolaga" llegó hoy a General Pico, distante 135 kilómetros al norte de la capital pampeana, Santa Rosa, oportunidad en la que Romero habló sobre lo sucedido en la tarde de ayer en Mendoza y dio detalles de cómo vivió el terrible momento en que una bala impactó en su hombro izquierdo.



En declaraciones formuladas a la prensa local y que reproduce INFOPICO, Romero aseguró: "hoy la puedo contar, simplemente tengo un ardor en la zona. Las sensaciones son muchas, bronca y miedo sobre todo, encontrarte en un campo de juego con la magnitud del problema que hubo y escuchar los disparos que pasaban cerca fue terrible", aclaró.



En cuanto al momento preciso en que fue herido, relató: "en un momento sentí un golpe en la zona de la axila y me asuste mucho, lo primero que hice fue tratar de tocarme para ver que no tuviera nada e inmediatamente nos fuimos al vestuario. Como me tocó a mi le podría haber tocado a cualquiera, doy gracias a Dios de que no pasó una desgracia".



Tras señalar que no habían advertido que algo así podía pasar, manifestó: "Fuimos a jugar un partido de fútbol que era muy importante para nosotros, simplemente estábamos enfocados en eso, se decían cosas, pero siempre se dicen, uno nunca piensa que va a pasar algo así".



"No puedo determinar si fue un ataque contra nosotros, sí en un momento las balas venían hacia ese sector, pero le podría haber tocado a cualquiera. Fue aterrador porque se escuchaba el zumbido de las balas, jamás pensé que me podía pasar una cosa así", expresó el DT de Ferro de Pico.



Finalmente, precisó: "Cuando terminé mi carrera de jugador me replantee si seguir vinculado al fútbol, no porque no me gustara, sino porque estás rodeado de estas cosas, estaba cansado de la parte fea, de la mugre del futbol. Después pasó el tiempo y todo me terminó volcando nuevamente al mismo camino y ahora de nuevo me replanteo si estará bien continuar esta carrera si las cosas no cambian".



Al momento de producirse el incidente en que fue baleado Romero, Huracán Las Heras le ganaba en su estadio a Ferro de General Pico por 3 a 1, cuando iban 33 minutos de la parte final del partido por la trigésima y última fecha de la Zona A del Federal A de fútbol.



Por el momento, el partido quedó suspendido y será el Tribunal de disciplina de la AFA el que determine la sanción para el club local.