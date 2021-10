Tras el dolor por el Superclásico, Boca recibió una gran noticia

Hace dos semanas que Eduardo Salvio ya dejó atrás la lesión en la rodilla derecha y se entrena a la par de sus compañeros. Después de más de seis meses desde que se rompió el ligamento cruzado anterior, el Toto recibió el alta médica el 21 de septiembre y desde entonces trabaja bajo las órdenes de Sebastián Battaglia, pero con un asterisco: todavía no hizo un ensayo de fútbol formal.

Si bien se especuló con la posibilidad de que el ex Benfica estuviera en la lista de convocados ante River, esto fue descartado rápidamente luego de que no participara del táctico previo al Superclásico, ya que los médicos del club le aconsejaron que aún no lo haga. Con este panorama, ¿cuándo podría estar a disposición del DT?

Noticias Relacionadas El entrenador de Boca que llega a la Selección argentina

Cuándo podría volver a jugar Salvio en Boca

La dura derrota en el Monumental trajo varias señales de alerta en Boca, pero además volvió a poner la mira en Salvio y cómo continúa su situación, considerando que su reaparición puede ser un factor clave para la mejora en el rendimiento del equipo.

Con su calidad probada, Battaglia se ilusiona con contar con el Toto en la brevedad, pero eso no significa que acelerarán su regreso. Por el contrario, con el objetivo de que vuelva de la mejor manera, lo seguirán llevando de a poco y respetando las etapas hasta que esté en óptimas condiciones.

Si bien ya realizó algunos ejercicios de reducido y lo vieron muy bien, todavía resta que haga su primera práctica de fútbol formal, algo que podría darse esta semana. Una vez que esto suceda y gane el rodaje necesario en los entrenamientos, recién ahí se barajará la chance de que vuelva a saltar a las canchas de manera oficial. De esta manera, en Boca aún no le ponen una fecha concreta a su retorno.