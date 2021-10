Argentina XV se coronó campeon del Americas Pacific Challenge

El primer tiempo terminó favorable a los locales, que se hicieron fuertes en el Estadio Charrúa y finalizaron arriba en el marcador por 10 a 7, pero en el complemento llegó la reacción de Argentina XV y con los tries de Martín Bogado y Mariano Muntaner (sumados a la conquista en la primera etapa de Gerónimo Prisciantelli) sentenciaron el 24 a 17 para alcanzar la cima de la tabla.

Las formaciones:

Uruguay A: 1. Santiago Bonasso, 2. Guillermo Pujadas, 3. Faustino Etchegorry; 4. Lucas Piriz, 5. Juanjuan Garese; 6. Lucas Bianchi, 7. Federico Dibueno, 8. Carlos Deus; 9. Santiago Álvarez, 10. Juan Zuccarino; 11. Baltazar Amaya, 12. Santiago Gervaz, 13. Felipe Arcos Pérez, 14. Mateo Viñals; y 15. Ignacio Álvarez.

Suplentes: 16. Emiliano Faccennini, 17. Ignacio Péculo, 18. Mateo Perillo, 19. Felipe Aliaga, 20. Sidney Werner, 21. Juan Diego Vilaró, 22. Santiago Percivale y 23. Bautista Basso.

Head Coach: Oscar Durán.

Argentina XV: 1. Nicolás Revol Pitt, 2. Mariano Muntaner, 3. Juan Pablo Zeiss; 4. Pedro Rubiolo, 5. Rodrigo Fernández Criado; 6. Jerónimo Gómez Vara, 7. Joaquín Moro, 8. Conrado Roura; 9. Joaquín Pellandini, 10. Martín Elías; 11. Juan Pablo Castro, 12. Santiago Mare, 13. Tomás Cubilla (capitán), 14. Martín Bogado; y 15. Gerónimo Prisciantelli.

Suplentes: 16. Boris Wenger, 17. Nicolás Toth, 18. Gonzalo Hughes, 19. Lucio Anconetani, 20. Bautista Pedemonte, 21. Rafael Iriarte, 22. Santiago Vera Feld y 23. Francisco Pisani Caride.

Head Coach: Ignacio Fernández Lobbe.

Síntesis:

Primer tiempo: 7’ try de Gerónimo Prisciantelli convertido por Marín Elías (A), 18’ penal de Juan Zuccarino (U), 22’ try de Lucas Bianchi convertido por Zuccarino (U) y 29’ tarjeta amarilla para Faustino Etchegorry (U).

Resultado parcial: Uruguay A 10-7 Argentina XV.

Segundo tiempo: 46’ try de Martín Bogado convertido por Elías (A), 52’ tarjeta amarilla para Emiliano Faccennini (U), 55’ try de Mariano Muntaner convertido por Elías (A), 59’ Francisco Pisani Caride por Juan Pablo Castro, 65’ Bautista Pedemonte por Joaquín Moro, 66’ Rafael Iriarte por Joaquín Pellandini y Santiago Vera Feld por Martín Elías, 68’ tarjeta amarilla para Juan Diego Vilaró, 69’ Nicolás Toth por Nicolas Revol Pitt, 69’ penal de Gerónimo Prisciantelli (A), 70’ Lucio Anconetani por Jerónimo Gómez Vara, 75’ try de Felipe Aliaga (U) convertido por Zuccarino (U), 77’ Boris Wenger por Mariano Muntaner (A) y 78’ Gonzalo Hughes por Juan Pablo Zeiss (A).

Resultado final: Uruguay A 17-24 Argentina XV.

Árbitro: Ricardo Caua (Brasil).

Estadio: Charrúa (Montevideo).

UAR