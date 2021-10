Barcelona reveló las causas del malestar que sufrió el Kun Agüero en pleno partido

Sergio Agüero encendió alarmas durante del partido entre Barcelona ante Alavés. El Kun se desplomó en pleno partido y se tocó el pecho en varias ocasiones, como dando a entender que tenía complicaciones para respirar. Ante esto fue reemplazado, antes de terminar el primer tiempo, y fue trasladado en ambulancia donde constataron lo ocurrido.

El club, mediante un comunicado, informó: "Kun Agüero ha referido un episodio de malestar torácico y ha sido trasladado al hospital para realizarse un estudio cardiológico". El entrenador durante la conferencia post partido, reveló que habló con el delantero argentino quien le confesó sentirse mareado.

"Le he preguntado cómo estaba y me ha dicho que estaba un poco mareado y ahora me he enterado que lo han llevado al hospital a hacerse pruebas", declaró Sergi Barjuan. Gastón Edul, cronista cercano a la Selección argentina, contó que "Está bien". Y agregó: "Es un cuadro que también tuvo a los 12 años. Van a hacerle estudios hoy y mañana. El Kun se siente bien ahora".