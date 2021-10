La sentida publicación de Cristiano Ronaldo tras la goleada que sufrió el Manchester United

Uno de los clásicos que tuvo lugar este fin de semana fue el que protagonizaron Liverpool y Manchester United por la Premier League. El resultado sosprendió a todos.

Es que el Liverpool se adjudicó una goleada histórica al vencer al United por 5 a 0. Como si fuera poco, a Cristiano Ronaldo le anularon el descuento del honor por offside y Paul Pogba se fue expulsado por una brutal plancha que advirtió el VAR.

Luego del encuentro, el propio Cristiano, quien también estuvo al borde de la expulsión al no poder controlar la rabia por el resultado, rompió el silencio con una publicación en sus redes sociales.

"A veces, el resultado no es por el que luchamos. A veces la partitura no es la que queremos. Y esto es de nosotros, solo de nosotros, porque no hay nadie más a quien culpar. Nuestros fans fueron, una vez más, asombrosos en su constante apoyo. Se merecen algo mejor que esto, mucho mejor, y depende de nosotros cumplir. ¡El tiempo es ahora!", sentenció CR7.