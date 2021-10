Tras dos años, se confirmó cuándo vuelven a jugar Los Pumas en Argentina

El Seleccionado argentino de rugby volverá a jugar como local, luego de confirmarse a la provincia de San Juan como sede del encuentro inaugural del Rugby Championship 2022, en el que Los Pumas recibirán a Australia, el 6 de agosto próximo, pero antes se presentarán en tres amistosos ante Escocia, en julio.

Esta será la sexta ocasión en la que Los Pumas se presenten en el Estadio del Bicentenario sanjuanino, luego de enfrentar a Sudamérica XV (triunfo por 78-15 el 6/8/2011), Italia (victoria por 37-22 el 9/6/2012), Georgia (éxito por 29-18 el 22/6/2013), Inglaterra (caída por 34-38 el 10/6/2017) y Gales (derrota por 10-23 el 9/6/2018).

La última vez que Los Pumas jugaron en el país fue el 10 de agosto de 2019, en Salta, cuando cayeron derrotados ante los Springboks por 46 a 13.

Los Pumas disputarán 12 partidos en el 2022 y en 6 serán locales. Hasta el momento se ha confirmado el Estadio Bicentenario de San Juan como uno de los que albergará uno de los encuentros ante Australia.

El calendario 2022 de Los Pumas como locales

2/7 Argentina vs. Escocia (Ventana internacional de julio)

9/7 Argentina vs. Escocia (Ventana internacional de julio)

16/7 Argentina vs. Escocia (Ventana internacional de julio)

6/8 Argentina vs. Australia (Rugby Championship)

13/8 Argentina vs. Australia (Rugby Championship)

14/9 Argentina vs. Sudáfrica (Rugby Championship)