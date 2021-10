Preocupación: Juan Ignacio Chela fue operado de un aneurisma cerebral

Juan Ignacio Chela sorprendió a todos con una publicación en sus redes sociales en la que cuenta que el jueves pasado se sometió a una neurocirugía por un aneurisma cerebral no roto que obligó a la colocación de dos stents.

"Hola a todos!!! Les cuento que el jueves pasado me realizaron una operación programada por aneurisma cerebral no roto. Me colocaron dos stents. Todo salió bien. Ya estoy recuperándome en casa", explicó el ex tenista.

Y luego agregó: "Quiero agradecer a Pedro Lylyk (neurocirujano) a todo su equipo y a todo el personal de la clínica Sagrada Familia por su profesionalismo y calidez. Nos vemos pronto. Saludos Juan".

Mayo Clinic explica que un aneurisma cerebral "es una protuberancia o dilatación en un vaso sanguíneo en el cerebro" y agrega que, si bien "la mayoría de los aneurismas cerebrales no presentan roturas, no crean problemas de salud y no causan síntomas" como fue en el caso de Chela, su tratamiento una vez detectado suele ser necesario para evitar una rotura en el futuro.

Ahora, Chela terminará su recuperación y luego volverá a sus tareas de coach de Diego Schwartzman, quien hoy ascendió al puesto 13 del ranking mundial de la ATP.