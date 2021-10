Ir a la cancha sigue siendo una odisea, ¿quiénes están habilitados?

Hubo un nuevo fin de semana de partidos de futbol con espectadores en los estadios. Luego de varias polémicas por no respetar las medidas impuestas por el Gobierno Nacional que habilitaba hasta un 50% del aforo, siendo el Superclásico en el Monumental una de las más evidentes, se tomaron medidas más fuertes para impedir que esto vuelva a suceder.

Por el lado de las autoridades nacionales, se le solicitó a cada espectador que quiera asistir a los estadios que complete un certificado habilitante mediante la página oficial del gobierno. Dentro de la web se debe completar un formulario que determina si te van a permitir entrar a la cancha.

Lo primero que se tiene que declarar es si tenés DNI argentino o no, ya que aquellos que no lo tengan por el momento no van a poder ingresar a la cancha ni a espectáculos públicos. En la siguiente instancia se separan los menores de edad y los mayores. Para aquellos ciudadanos con DNI argentino pero menores de 18 años no queda ningún trámite más por realizar, con presentar el documento al ingresar es suficiente. Para los mayores de edad es un requisito contar con al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Aquellos que se hayan vacunado en el exterior deberán completar una declaración jurada en la página web de Mi Argentina y acudir al evento con el certificado que las autoridades del país donde se hayan aplicado la vacuna les hayan entregado. Para quienes se vacunaron en el país, resta completar un formulario donde se solicitan distintos datos y se comprueba con el Ministerio de Salud que al menos tenga una dosis aplicada. Luego de completar el formulario, hay que esperar entre dos a cuatro horas para que las autoridades lo emitan y lo recibas por mail.

Sin embargo, eso no es todo ya que ahora queda superar las normas internas de cada equipo para no exceder el 50% de aforo permitido y finalmente poder ir a la cancha.

Godoy Cruz tomó la decisión de mudar su localía al estado Malvinas Argentinas, en donde tiene un aforo permitido aproximado de 20.000 personas, por lo que se ahorra inconvenientes a la hora de determinar que hinchas pueden asistir y quienes no. Sin embargo, otros equipos no corren con la misma suerte.

El Malvinas Argentinas tiene una capacidad aproximada de 40.000 espectadores.

Por ejemplo, los hinchas de Boca que quieran ir a la Bombonera deberán cumplir con los siguientes requisitos. Para los abonados se habilitarán las filas pares para un partido y las impares para el otro. Los activos, vitalicios y adherentes deben ingresar a la página Soy Socio y manifestar que desean acudir al encuentro. Allí se determinará si están habilitados, y en caso de no estarlo tienen su lugar asegurado para la siguiente fecha.

La Bombonera superó el 50% de aforo con la vuelta de los hinchas.

Por otro lado, está el curioso sistema que adoptó River, en el cual se basaron en los números ganadores de la quiniela nacional del jueves 14 de octubre para poder determinar que socios asisten a cada partido hasta que termine el campeonato local, arrancando por el partido de ayer ante San Lorenzo. River le ganó a San Lorenzo, con mucho menos público en la tribuna que ante Boca.

Estas medidas causaron malestar en los hinchas que pagan todos los meses la cuota del club, y a veces hasta abonos extra, y por cuestiones del azar se terminan quedando afuera del estadio.