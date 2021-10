Gallardo, del elogio a Leo Messi a quién será su sucesor en River

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, habló este viernes en conferencia de prensa palpitando el partido del domingo ante San Lorenzo, a las 20.15 en el estadio Monumental, y también elogió a la Selección argentina que anoche derrotó a Perú por 1 a 0 y se refirió a quién será su sucesor cuando deje el club.

En primer lugar, pensando en el encuentro ante el Ciclón, Gallardo anunció que "Enzo Pérez está bien, se pudo recuperar, entrenó sin problemas y va a ser parte del equipo. Tiene el alta médica para jugar, se sintió bien en los entrenamientos y lo de las amarillas no van, para mí el partido más importante es el que viene".

Abran paso uD83EuDD29uD83DuDCAA pic.twitter.com/d6c9YnH0ON — River Plate (@RiverPlate) October 15, 2021

En cuanto al resto del equipo que podría jugar, el DT señaló que "vamos a esperar hasta mañana, cuando estén todos los futbolistas que jugaron en las selecciones para decidir quienes van a estar disponibles y cómo lo resolvemos".

Por otra parte, Gallardo se refirió a Lionel Messi y consideró que "ha pasado por tanto para llegar a esto, hay algunas cosas que no nos merecemos, pero bienvenido que pueda reír y disfrutar. Y que la gente lo acompañe y mime, que es lo que deberíamos haber hecho siempre".

En cuanto al funcionamiento del equipo argentino, sostuvo que "la Selección generó una buena energía con el futbolero y el público. El equipo funciona como le gusta a la gente, están dados los tiempos justos para disfrutar de esto. Era necesario vivir esto después de tanta angustia y hay que aprovechar el momento para seguir construyendo luego de haber logrado la Copa América. El equipo está cada vez más sólido y con buen funcionamiento".

Pensando en Qatar 2022, Gallardo dijo que "hay que seguir por este camino, para el Mundial no falta mucho y hay que llegar bien a esa etapa con la comodidad para clasificar, porque no creo que tenga problemas. Se generó un buena energía que hay que aprovechar".

Finalmente, teniendo en cuenta que en diciembre termina su contrato en River, el entrenador fue consultado sobre quién será su sucesor y respondió que "es una pregunta que no puedo contestar, primero porque no estoy pensando en eso, segundo porque sería incapaz de hablar de esto por una cuestión de respeto primero haca mí, estoy acá para contestar sobre el partido del domingo y vos me llevaste a un lugar donde la verdad que hoy no tengo respuesta".