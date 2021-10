La decisión que tomó el PSG con Sergio Ramos

Ya pasaron tres meses desde la llegada de Sergio Ramos al Paris Saint Germain y aún el defensor español no ha podido disputar ni un solo partido por una serie de lesiones y molestias.

En ese marco, y para intentar calmar la preocupación y las especulaciones que crecen sobre el estado de Ramos, el PSG anunció que decidieron extender el plan que tienen para recuperar al exjugador del Real Madrid.

El parte médico del club señaló: "Sergio Ramos continuará el entrenamiento individualizado bajo el control del personal médico y la actuación durante otros 10 días con el objetivo de volver al entrenamiento colectivo".

Ramos, de 35 años, jugó su último partido el pasado 5 de mayo, en la eliminatoria de semifinales de la Champions League entre el Real Madrid y el Chelsea.

La frase de Pochettino sobre Sergio Ramos

"No tengo duda de que va a poder encontrar su mejor nivel, es duro para todo deportista, no es una situación agradable estar tanto tiempo sin poder estar entrenando con los compañeros y poder jugar", afirmó Mauricio Pochettino en la conferencia de prensa previa al partido liguero de mañana, viernes, contra el Angers.

Ramos "está sufriendo pero es fuerte mentalmente, todo el cuerpo técnico y todo el club está ayudando para mantenerlo alto y que siga con la motivación para superar este problema", agregó.

La publicación de Sergio Ramos

El defensor español participó de una campaña de Unicef relacionada con la salud mental y realizó una sentida publicación en sus redes sociales.

"Son muchas las ocasiones en las que he sentido que era valiente. Pero sin duda son más aquellas en las que he hecho caso a lo que había #EnMiMente y he hablado con mi gente de lo que me preocupaba. Porque nuestras emociones y pensamientos no tienen que ser un tabú. Porque ponerlos en palabras hace que sea mucho más fácil gestionarlos. Cuenta lo que pasa por tu mente. Habla de tus emociones. Hablar es de valientes", sentenció Ramos en su cuenta de Instagram.