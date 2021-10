Battaglia cambia casi medio equipo de Boca

El entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, a pesar de no haberlo confirmado alineará un equipo con cuatro cambios para visitar el sábado a Huracán, por la fecha 16 del torneo de la Liga Profesional de Fútbol, mientras que el colombiano Sebastián Villa sigue sin ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico.



El técnico hará cuatro cambios con respecto al once que venció a Lanús el sábado pasado, por 4 a 2, con el ingreso de Marcos Rojo por Lisandro López, Esteban Rolón por Jorman Campuzano, Aaron Molinas por Edwin Cardona y Luis Vázquez por Nicolás Orsini.



Rojo volverá al equipo luego de una fecha de suspensión por su expulsión en el superclásico; Campuzano sale por acumulación de cinco amarillas y Cardona y Orsini están lesionados, ambos con desgarros en el bíceps femoral derecho.



El equipo será, de no haber novedades de ultimo momento: Agustín Rossi; Marcelo Weingandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra; Rodrigo Montes, Esteban Rolón y Agustín Almendra; Aaron Molinas; Cristian Pavón y Luis Vazquez.



Hoy, Juan Ramírez y Eduardo Salvio, ya repuestos de sus lesiones, volvieron a practicar en forma normal a la par de sus compañeros.



El ex San Lorenzo viene de recuperarse de un esguince de ligamento colateral en la rodilla izquierda y mostró un buen rendimiento en las practicas de fútbol de las últimas dos jornadas, lo que aumenta sus chances de ser convocado al banco de suplentes este fin de semana.



A Salvio, en tanto, se lo sigue llevando de a poco ya que fue operado de rotura de ligamentos a principios de marzo de este año y es difícil que esté entre los concentrados ante Huracán.



En cuanto a Villa, que este año fue mencionado por Juan Román Riquelme como el "mejor jugador del futbol argentino", hace los trabajos físicos con el resto del plantel pero no forma parte de la practica formal de fútbol.



El delantero colombiano sigue en "el freezer" por haber dejado de entrenar en forma intempestiva el 29 de julio pasado, molesto por la decisión de la secretaría de fútbol de no aceptar la oferta de 7 millones de dólares por su ficha del Brujas de Bélgica.



A su regreso, el 7 de septiembre, tras 38 días sin presentarse, cumplió dos semanas de mini pretemporada en Ezeiza, paralelo a los 15 días de suspensión sin goce de sueldo que dispuso el Departamento de Legales junto con la Comisión Directiva.



Su último partido fue el 20 de julio, cuando Boca quedó eliminado por penales en la revancha ante Atlético Mineiro, tras empatar 0 a 0, por los octavos de final de la Copa Libertadores y, por los incidentes ocurridos después del encuentro, fue suspendido el viernes pasado por la Conmebol por seis partidos.



En otro orden. mañana a las 14 se abrirá el registro para abonados en el sitio Soysocio para aquellos que quieran concurrir al encuentro ante Godoy Cruz. el próximo miércoles a las 20.15.



Mientras, las cámaras de seguridad y los servidores del estadio Alberto J. Armando siguen con faja de clausura hasta este sábado tras el allanamiento del martes pasado por parte del cuerpo de investigaciones judiciales del Ministerio Público Fiscal, quienes analizan si Boca superó el 50% del aforo permitido en el partido con Lanús.



El allanamiento fue ordenado por el juez Javier Buján a pedido de la fiscal Celsa Ramírez, no solo por la eventual violación del protocolo sino también por la venta de entradas apócrifas.