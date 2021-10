La publicación de Lewis Hamilton sobre Mercedes que sacude la Fórmula 1

Lewis Hamilton (Mercedes) quedó quinto en el Gran Premio de Turquía y perdió el liderazgo del Mundial de la Fórmula 1 a manos de Max Verstappen (Red Bull), quien terminó segundo por detrás de Valtteri Bottas (Mercedes).

Pero más allá de los puntos que se repartieron, Hamilton quedó en el centro de atención por un conflicto que mantuvo con su escudería. El día después, con los ánimos más tranquilos, el británico rompió el silencio y defendió a Mercedes en sus redes sociales.

¿Qué pasó entre Hamilton y Mercedes en Turquía?

Mercedes lo llamó a boxes pero Hamilton se negó, algo que le terminó perjudicando unas vueltas más tarde cuando lo obligaron a cambiar neumáticos pese a la continua negativa del piloto británico.

Descontento con la estrategia, discutió con ellos por radio donde dijo "no tendríamos que haber entrado". En la vuelta siguiente le volvieron a hablar y muy enojado respondió: "¡Déjenme tranquilo!". Tras finalizar la competencia, Hamilton habló y no se guardó absolutamente nada: "No sé qué pensó el equipo, pero tengo que hablar con ellos sobre por qué me llamaron a boxes".

El descargo de Lewis Hamilton en redes sociales

"¡Buena mañana mundo! He visto algunos de la prensa esta mañana, que han hecho demasiado hincapié en el incidente de la carrera de ayer sobre cuándo entrar en boxes. No es cierto decir que estoy furioso con mi equipo", comenzó explicando Hamilton. Y continuó: "Como equipo, trabajamos duro para construir la mejor estrategia posible, pero como la carrera progresa tienes que tomar decisiones divididas, hay tantos factores en constante cambio".

"Ayer nos arriesgamos a quedarnos esperando que se seque, no lo hizo. Quería arriesgarme e intentar irme hasta el final, pero fue mi llamado a quedarse fuera y no funcionó. Vivimos y aprendemos. Ganamos y perdemos como equipo", agregó después.

"Nunca esperes que sea educado y tranquilo en el radio cuando estoy corriendo, todos somos muy pasionales y en el fragor del momento la pasión puede llegar, como ocurre con todos los conductores. Mi corazón y mi espíritu están en la pista, es el fuego en mí lo que me ha llevado hasta aquí, pero cualquier angustia se olvida rápidamente y nosotros lo hablamos, ya mirando adelante a la próxima carrera", sentenció el piloto de Mercedes.