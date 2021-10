Hamilton estremece la Fórmula 1 con duras declaraciones contra Mercedes

Lo ocurrido este domingo entre Lewis Hamilton y Mercedes puede llegar a costarle el título. En el Gran Premio de Turquía donde ganó Valtteri Bottas. El equipo lo llamó a boxes pero el piloto británico se negó, algo que le terminó perjudicando unas vueltas más tarde cuando lo obligaron a cambiar neumáticos pese a la continua negativa del siete veces campeón.

Descontento con la estrategia, discutió con ellos por radio donde dijo "no tendríamos que haber entrado". En la vuelta siguiente le volvieron a hablar y muy enojado respondió: "¡Déjenme tranquilo!". Tras finalizar la competencia, Hamilton habló y no se guardó absolutamente nada: "No sé qué pensó el equipo, pero tengo que hablar con ellos sobre por qué me llamaron a boxes".

"Pero así ha sido, si mi idea era correcta o no, ya no cambia mucho, nos reuniremos y hablaré con el equipo, porque creo que hemos perdido algunos puntos. Intentaremos reaccionar ya a partir de la próxima carrera. Obviamente hoy no diría que estoy satisfecho con el resultado, pero estoy contento de haber terminado la carrera", agregó molesto.

Luego apareció en escena Toto Wolff, quien explicó la situación: "La decisión correcta probablemente habría sido tomarlo de manera conservadora y hacer pits cuando todos entraron en boxes por el intermedio y probablemente saliera detrás de Pérez y Leclerc y luchará contra ellos por la P3. Eso probablemente hubiera sido lo correcto".

"La otra opción era quedarse fuera y si la pista se hubiera secado, podríamos haber pasado a secos. La tercera opción era quedarnos fuera, pero en algún momento perderíamos un segundo por vuelta y arriesgaríamos otras posiciones", cerró el director del equipo.