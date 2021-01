El "detalle" que frena la llegada de Lionel Messi al PSG

El PSG estaría dispuesto a gastar todo lo posible para fichar a Leo Messi de cara a la próxima temporada pero hay un elemento determinante que podría impedirlo. El dinero. Según el periodista francés Julien Laurens, en palabras para el podcast Transfer Talk de Sky Sports, el director deportivo parisino, Leonardo, estría intentando cuadrar los números para poder hacer frente a los salarios de Messi, Neymar y Mbappé.

“Con el ‘fair play’ financiero, la pandemia y cuánto se ha visto afectado el PSG como todos los demás grandes clubes. No sé cómo, solo en el nivel de nómina, podrías tener a Neymar, digamos 30 millones de euros al año, Messi a 60 millones de euros al año y Mbappé potencialmente con un nuevo contrato al mismo precio que Neymar. Solo los tres rondarían los 150M €. Solo en salario, todos los años. Financieramente, esto no es posible. Pero parecen decir que van a intentarlo. Pero no creo que sea realista”, asegura el siempre bien informado periodista francés.