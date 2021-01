¿Cómo contratar el Pack Fútbol?

En marzo de 2020, la pandemia por el Covid-19 detuvo todas las actividades deportivas, en las que el fútbol no fue la excepción. Si en ese momento tenías el Pack Fútbol, lamentablemente no podías disfrutar de ver los partidos en vivo pero el paquete siguió activo y no se cobró la cuota mensual hasta el retorno del fútbol.

El plan de Pack Fútbol incluye dos canales que fueron gratis hasta fines del 2020 para las personas que ya lo habían adquirido antes del comienzo de la pandemia.

Luego de varios meses, el fútbol argentino regresó cuando finalizaba octubre. La Liga Profesional Argentina de Fútbol llamó al certamen Copa Diego Maradona tras el fallecimiento de Diego Armando Maradona, el 25 de noviembre de 2020.

Si todavía no tenés el Pack Fútbol y querés contratarlo, podés comunicarte con tu cableoperadora y pedir el servicio de modo telefónico o por medio de la página web de la empresa que tenés contratada. Al momento de realizar esta operación, tené en cuenta que hay ciertas compañías que pueden brindarte un mes gratis y luego te ofrecen el servicio a un precio razonable para que puedas disfrutar del fútbol argentino, tal como lo hacías antes del comienzo de la pandemia.

Cuando pediste el servicio y ya te dan el alta, verás que se te habilitan los dos canales que se encargan de la transmisión de los partidos y podrás verlos en tu televisión, celular o tablet. El hecho de poder mirar los encuentros desde cualquier dispositivo es una gran ventaja porque puede que a veces no estés en tu casa o alguien esté usando la televisión y no puedas hacerlo. Pero, gracias a este servicio, no tendrás problemas con el resto de los convivientes y podrás disfrutar del fútbol por medio de la aplicación que cada empresa le brinda a sus clientes.

Tal vez te preguntes de qué manera se abona el Pack Fútbol, pero la respuesta es muy sencilla. El pago se lleva a cabo como sucede con la gran mayoría de los servicios, ya que el cobro es mensual y podrás verlo reflejado en la misma boleta que pagás en la fecha de vencimiento que cada empresa estipula.

¿Cuándo finaliza la Copa Diego Maradona?

La Copa Maradona cumplió su primera fase y ahora se están disputando las Zonas Campeonato (los mejores de la primera ronda) y Complementación (los peores ubicados en la primera fase).

Cada una de ellas está dividida en dos grupos. Los ganadores de los grupos de la Zona Campeonato jugarán una única final el 17 de enero en el estadio San Juan del Bicentenario para ver quién es el campeón. El ganador del encuentro no sólo se quedará con la Copa Diego Maradona, sino que también tendrá su lugar en la Copa Libertadores 2021.

Mientras que en la Zona Complementación los ganadores de cada grupo también disputarán un partido final en el mismo estadio para ver quién accede a la Copa Sudamericana 2022.

Aún restan dos fechas para saber quiénes serán los finalistas del certamen. Por ahora, River y Boca son los líderes del Grupo A de su zona y Banfield lidera el Grupo B.

En la Zona Complementación, Rosario Central está primero del Grupo A y Newell´s es el líder del Grupo B. Si ambos ganan sus grupos habrá clásico rosarino para poder definir quién será el que obtendrá la plaza para participar de la Copa Sudamericana 2022.