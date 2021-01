Defensa y Justicia recibió la noticia más esperada tras la suspensión de la semifinal

La delegación de Defensa y Justicia procedió esta tarde a abandonar Chile y emprender viaje hacia la Argentina, luego de recibir la autorización de las autoridades sanitarias del vecino país para abandonar su territorio sin necesidad de realizar cuarentena por los casos positivos de covid-19.

El equipo de Florencio Varela, que suspendió el encuentro programado para anoche ante Coquimbo Unido por una de las semifinales de la Copa Sudamericana, dejó el hotel en el que se hospedaba en Santiago y se dirigió hacia el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, de Pudahuel.

La Confederación Sudamericana de fútbol (Conmebol) procedió a suspender el cotejo de ida por los tres casos de coronavirus en el plantel del Halcón: Washington Camacho, Francisco Pizzini y Rafael Delgado.

El técnico Hernán Crespo, antes de emprender vuelo hacia la capital argentina, sostuvo que "de lo que pasó no tenemos la culpa ni nosotros ni Coquimbo. Nos dijeron que íbamos a jugar en Santiago. Y después nos avisaron que el partido no se jugaba. Es algo que ya no tiene que ver con nosotros", expresó el entrenador, en declaraciones que recogió el sitio Doble Amarilla.

"Estamos dispuestos a hacer lo que Conmebol diga que tenemos que hacer", respondió Crespo cuando se lo consultó respecto de si estaba de acuerdo con el traslado de la localía de Coquimbo a Asunción, por decisión de la entidad sudamericana madre del fútbol.

Luego de la cancelación, la Confederación Sudamericana anunció como nueva sede a la capital del Paraguay y así Coquimbo, que elevó una nota de queja al organismo, perdió la localía por una segunda vez, si se quiere. Es que de la sede original (La Serena) tuvo que trasladarse a Santiago y ahora lo hará a Asunción.

Los jugadores afectados por covid-19 no integran la delegación de 53 personas que llegará a Buenos Aires y saldrán desde la capital chilena en un avión sanitario.

"En el caso de Camacho creemos que hay un error porque él ya tuvo coronavirus. Hemos presentado la documentación para tratar de que pueda estar. Mientras esperamos una comunicación oficial porque, más allá del llamado, no tenemos nada que certifique los contagios”, apuntó el dirigente Diego Lemme a Radio Continental.