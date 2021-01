Fernando Cáceres está en coma y hay preocupación por su salud

El mundo del fútbol está conmocionado por la noticia de que Fernando Cáceres, ex defensor de la Selección argentina, está internado en coma inducido y no se conocen los motivos de su estado actual ni más precisiones de su condición. El ex futbolista se encuentra en una clínica de Morón.

La noticia la confirmó el club que fundó en 2013, Fernando Cáceres FC, equipo que creó en 2013 luego del violento asalto que sufrió en 2009 y en el que lo balearon en la cabeza, por lo que estuvo un tiempo internado en grave estado y terminó perdiendo su ojo derecho.

"Fernando Cáceres, presidente y fundador de la institución, se encuentra en coma farmacológico internado en el Instituto Haedo perteneciente a la localidad de Haedo, Partido de Morón. ¡FUERZA NEGRO!", escribieron en el perfil oficial del equipo que lleva su nombre en Facebook.

En 2017, durante una entrevista en el programa PH, de Telefé, Cáceres contó que todavía tiene la bala alojada en su cabeza al recordar el episodio en el que casi le quitan la vida para robarle el BMW negro en el que regresaba a su casa junto a su pareja.

"El fútbol es lo que me mantiene vivo, saber que estoy haciendo algo por alguien, para que disfrute de lo que yo disfruté. Yo sé lo que es todo eso porque yo también lo hice de chico. Poder darle la oportunidad a los chicos para que disfruten del fútbol me pone cada vez más contento", aseguró sobre el proyecto del club que decidió fundar tras aquel triste episodio.