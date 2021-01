El conmovedor relato de Juan Cruz Yacopini sobre el accidente que provocó el abandono

Ayer se confirmó el primer abandono de una tripulación mendocina en el Dakar 2021. A última hora, tras un duro accidente, Juan Cruz Yacopini y su padre, Alejandro, anunciaron que se retiraban de la competencia por los importantes daños que sufrió la Hilux al chocar a un camión accidentado en pleno desierto árabe.

Y este miércoles el joven piloto, que debutaba en la competencia, relató lo ocurrido con una conmovedor posteo en las redes sociales que estuvo acompañado por algunas fotos donde se aprecia el fuerte golpe. "Probablemente ya estaría en el enlace. Una lástima que no, la carreras son así o te dan alegrías tremendas o te pasan cosas cómo estás", escribió.

En la misma línea, siguió: "Ayer veníamos muy bien, muy prolijo, sin cometer errores y cuando bajamos una duna había un camión volcado el cual chocamos de frente. Hacia muy poco se había volcado, no sonó la alarma, no habían cascos ni planchas, ni nada arriba de la duna para que yo pueda saber".

"Pero es así esto, no me quita la alegría de haber podido sumar kilómetros un una increíble Hilux, con mi papá y en lugares dakarianos. Me hubiera gustado terminar de otra manera. Vamos a solucionar los problemas y vamos a reengancharnos el 7 para disfrutar con mi papá. Gracias a toda la gente que escribe, estamos en la otra punta del mundo y los siento cerca", cerró.

De esta manera, los mendocinos confirmaron que no regresan al país y continuarán desafiando los caminos de Arabia Saudita en la modalidad "Dakar challenge", que reúne a todos los pilotos que no compiten por la victoria pero desean completar la mayor cantidad de tramos posibles.