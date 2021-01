¿Se junta con Messi? La amenaza de Ramos que alarmó al Real Madrid

Al igual que Lionel Messi, capitán del Barcelona, en la vereda de enfrente el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, es libre desde el 1 de enero para negociar su futuro con cualquier otro equipo ya que el próximo 30 de junio vence su contrato con el club blanco y aún no hay acuerdo para la renovación.

De hecho, las negociaciones parecen estancadas ya que ninguna de las partes se mueve de su posición. Real Madrid le ofrece un año de renovación y el futbolista quiere algunas temporadas más, y para presionar, el capitán lanzó una amenaza que tiene a la Pulga como protagonista.

Según reveló el programa de la TV española, El Chiringuito, el miércoles pasado Sergio Ramos se reunió con Florentino Pérez para hablar de la renovación. "La charla fue en un tono bueno, amistoso, cordial. Allí le dice Sergio Ramos a Florentino Pérez 'la propuesta que me hiciste no la voy a aceptar y a partir de ahora voy a escuchar ofertas", reveló el periodista Josep Pedrerol.

Acto seguido, el Paris Saint-Germain entró en la conversación. "Florentino cree que no va a llegar ninguna oferta del PSG. Por lo menos, lo que los dirigentes del PSG le comentan al Real Madrid. Y dice Ramos: ‘En el PSG me han dicho que van a hacer un equipazo conmigo y con Messi’. Florentino le repite que no cree que la oferta llegue, pero, que si llega una oferta importante, el Real Madrid lo va a entender", agregó Pedrerol.

El futuro de Lionel Messi aún no está definido. El futbolista no ha renovado con el Barcelona pero tampoco ha decidido si se irá a otro equipo, y días atrás avisó que tomará una decisión al finalizar la temporada. En PSG acaba de asumir Mauricio Pochettino, de pasado leproso igual que él, está su amigo Neymar y ahora podría sumarse Sergio Ramos. ¿Se arma un Dream Team?