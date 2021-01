Koeman confirma lista de bajas y altas y hay tensión en Barcelona

En la rueda de prensa previa al partido ante el Athletic de Bilbao, Ronald Koeman ha reconocido que confía en mejorar la plantilla en el mercado de invierno en Europa y que por ello le ha pasado al club una lista con posibles altas y bajas.

Koeman ha explicado que “cualquier entrenador mira siempre en el mes de enero como se puede mejorar la plantilla, como yo. Lo único que he hecho es poner un plan de bajas y una lista de gente por si se les puede traer “. El técnico es consciente de la situación económica del club y de las limitaciones de la Gestora, pero trabaja junto a Ramon Planes por si fuera posible hacer alguna incorporación durante este mes de enero.

En ese sentido, Koeman ha declarado que “lo primero es la salud y si las elecciones no se pueden celebrar por la pandemia es algo normal”, pero que entiende que “desde el punto de vista deportivo lo mejor es que sean lo antes posible”.

Sobre la confección del equipo ha comentado que “es una plantilla en la que yo no he podido cambiar mucho”, y que por lo tanto aún necesita tiempo para imponer sus ideas y jugar como él quiere, pero ha dejado entrever de esta forma que la plantilla no es la que él habría preferido.