La terminante frase de Koeman sobre el Barcelona que indignó a los hinchas

El Barcelona se medirá mañana ante Athletic Bilbao desde las 17 (Argentina) por la fecha 21 de LaLiga Santander española. Como es habitual, en la previa de cada encuentro, Ronald Koeman brindó una conferencia de prensa.

En este contexto, el entrenador aseguró: "Sabemos que es un equipo físicamente fuerte, con mucho físico a balón parado, sacan mucho rendimiento de este tipo de jugadas. Tenemos que estar muy concentrados".

Luego, fue consultado por los movimientos del mercado de pases, sobre lo que manifestó: "Siempre es importante tener a alguien en el club trabajando para mejorar la plantilla, si no puede ser ahora que sea para el verano. No me molesta y los jugadores no pueden estar molestos por este tema. Hablamos mucho con los jugadores y no pueden estar molestos porque han participado mucho, y esto pasa en todos los clubs".

Sin embargo, ante las reiteradas consultas personalizadas sobre la baja o alta de tal o cual jugador, Koeman repitió: "De momento no me interesa porque no es mi trabajo".

Por último, dejó una terminante frase sobre el nivel del equipo y sobre los objetivos por delante: "Sabemos nuestra situación en la Liga con una distancia de puntos bastante grande. Está complicado pero hasta el día que es posible intentaremos ganar nuestros partidos, no hay otro remedio. En cuanto a la Champions hay más equipos. No hay un favorito claro en esta competición. tendremos dos partidos contra el París e intentaremos pasar. Nuestro trabajo es analizar los partidos y ver cómo podemos ganar. La ambición debe ser ganar títulos pero hay que ser realista".