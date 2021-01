Un jugador del Tomba con coronavirus preocupa a todo el plantel

El mediocampista de Godoy Cruz Jalil Elías se acerca a San Lorenzo de Almagro, mientras atraviesa el aislamiento por haber dado positivo en coronavirus, según confirmó hoy su representante, Juan Cruz Oller.



"Si no pasa nada raro, en el fin de semana se cierra el pase", le explicó el empresario.



En principio, el exNewells Old Boys y Unión de Santa Fe, llegará por un año a préstamo con cargo y con opción de compra, aunque no se conocieron los números finales.



Elías es uno de los nombres que pidió Diego Dabove, quien lo conoce de su paso como entrenador de Godoy Cruz.



En la carrera por cerrar refuerzos, el volante Jorge Rodríguez (Banfield) está complicado por el momento, ya que lo pretenden Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield e Independiente. Esto haría que el precio se eleve a un nivel que el presidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, se negaría a abonar.



Por otra parte, el defensor Diego Braghieri -firmó hasta el 31 de diciembre de 2022-, el primer refuerzo del "Ciclón", se sumó el jueves a los entrenamientos con el resto del grupo. Al exLanús se lo observó en buen estado físico luego de su paso por el fútbol mexicano.



El equipo se entrenó a la mañana de hoy en los espacios comunes dentro de la nave de la Platea Norte Baja. El plantel azulgrana llevó a cabo un circuito HIT (Entrenamiento de Alta Intensidad), dividido en tres grupos.



Además, el arquero Sebastián Torrico sigue con la recuperación e hizo labores a la par del grupo, con entrenamientos de tren inferior, zona media, ejercicios de movilidad y fortalecimiento del tren superior.