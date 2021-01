A 11 años del drama: ¿Cómo vive Salvador Cabañas?

La primera pregunta que le hicieron en una entrevista después de tantos años fue: ¿Qué cambiarías de aquella noche del domingo 24 de enero del 2010? Y su respuesta inmediata fue: “¿Qué cambiaría? ‘No ir’. Ahora mismo pienso: ‘¿para qué fui?’; si no lo hubiera hecho, estaría todavía jugando futbol”.

Salvador Cabañas era el “ídolo” de México. Reconocido jugador de fútbol que casi muere en un bar de la ciudad de México el 25 de enero de 2010 tras recibir balazos donde fue herido gravemente en la cabeza. Salvó su vida, aunque no su sólida carrera en el fútbol.

Muchos creen que, como le robaron entre 4 y 5 millones de dólares, vive en la pobreza, pero no. Cuenta lo que fue su vida luego de ese afligido episodio que le cambió todo por completo.

La nueva vida de Salvador

La realidad es que después de ese 25 de enero, el mejor futbolista del continente, no pudo nunca más volver a jugar un partido oficial. Sin embargo, a 10 años y unos meses de pasado este triste episodio, Salvador regresa a vivir con sus padres en Itauguá, Paraguay.

De allí es de donde surgió en los años 90 con los bolsillos vacíos y ganas en busca de gloria. Pero, hoy en día, tras la pandemia, algunos pendientes legales y hasta un poco de nostalgia lo llevaron de vuelta a su casa de origen.

Se conoce que Salvador no es de hablar mucho con los medios, de hecho, su cuñado es quien está a cargo de filtrarle los llamados. Pero en esta oportunidad decidió aceptar la entrevista para Milenio, un reconocido diario de deportes.

Tras la entrevista, Salvador demostró que tenía ganas de hablar sobre todo por la insistencia en que piensan que "vive en la pobreza". Lejos de eso, nunca olvida ni lo que vivió ni en denunciar a quienes le robaron mucho durante su carrera, especialmente sus vínculos más cercanos.

“Soy rico en salud y en amistades, porque tengo muchas y en eso sí soy rico. Yo tengo muchas cosas, tengo complejos deportivos que me dan ingresos. Cuando era futbolista invertía mucho. En ese tiempo de futbolista mandé a hacer un centro deportivo muy grande aquí en Paraguay y está generando dinero. Nos vienen ingresos de muchas cosas que estoy recuperando y alquilando”.

Esas fueron sus palabras exactas y agregó, en cuanto a lo que le robaron: “No solo mi pareja, sino que hay otras personas que… mi representante… Perdí como cuatro millones o cinco millones de dólares”.

Sin embargo, así como muchos piensan, Salvador no es pobre ni llegó a estar en quiebra. Lo dijo muy convincente: “¡Eso es mentira!. Lo que pasa es que viene mucha gente a pedirme dinero, a ganar dinero por mí. Venía mucha gente a pedirme dinero, por eso dije eso. Yo prestaba algunas veces y no me pagaban”.

Afirma que tiene muchas amistades que lo acompañan y siempre tiene las puertas abiertas a donde vaya. “Tengo muchos amigos, en ese sentido, Nelson Aedo Valdez (Cerro Porteño) y Roque Santa Cruz (Club Olimpia de Paraguay), ellos fueron los que siempre estuvieron conmigo y me apoyaron en todo”.

Cabe recordar que hace unos meses el ex jugador Oscar Ruggeri -que actualmente trabaja como comentarista en la cadena ESPN- lo mencionó mientras se emocionaba hablando de la Selección con una imperdible anécdota.

Pero quizás lo más triste con lo que carga después de 10 años, es que si tendría que cambiar algo de aquella noche, sería: “¡No ir!” haciendo referencia al Bar-Bar.