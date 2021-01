Sin pelos en la lengua, Laporta destrozó al PSG por querer llevarse a Messi

Joan Laporta, uno de los candidatos a presidente del Barcelona, asoma como el principal favorito a ganar las próximas elecciones tras la salida de Josep María Bartomeu y, en plena campaña de cara al 7 de marzo, tomó contacto con la prensa y disparó munición gruesa contra el Paris Saint-Germain por querer llevarse a Lionel Messi.

La Pulga finaliza contrato con el Barça el próximo 30 de junio y aún no ha decidido si seguirá en el club, y ese tema será su objetivo principal en caso de asumir como presidente, y criticó al PSG ya que considera que se está aprovechando de la situación para tomar ventaja.

"El club tiene que ser capaz de hacer una buena propuesta a Messi para que la entienda y la acepte. Entendería cualquier respuesta de Leo. Él tiene que conocer la situación del club y esto es urgente. Se está consolidando una situación, él es libre para negociar con otro club, y el Barça anda sin presidente", comenzó diciendo Laporta sobre la continuidad de Leo.

Y luego agregó que "el PSG se permite decir públicamente que quiere fichar a Messi. Esto el Barça no lo puede permitir porque es una falta de respeto. Y más viniendo de un club/estado que se salta las normas. En esto también hay que trabajarlo con UEFA y FIFA".

Finalmente, ante la gestión interina de la Junta Gestora, Laporta consideró que "el Barça necesita urgentemente un presidente y una junta para tomar decisiones. Y esto lo sabe todo el mundo. No buscar soluciones inmediatas para celebrar las elecciones significa que no se está respetando al Barça. La Gestora se lo toma de una manera que no es como corresponde. Se retrasa tanto el tema que no podemos tomar las decisiones que necesitamos para generar más ingresos. Los responsables de la Generalitat y la Gestora nos han llevado a esta situación".