El presidente de Boca habló de la foto más polémica, la de Tevez con Angelici

Mientras el plantel inició este miércoles la pretemporada en el predio de Ezeiza, Jorge Amor Ameal, presidente de Boca, volvió a aparecer en los medios y ahondó en las diferentes temáticas que ponen en el centro de escena al Xeneize. Desde la foto viral de Carlos Tevez con Daniel Angelici al proyecto de La Bombonera 360.

La foto del Apache con Angelici

“No me interesa la foto que se sacó Tevez con Angelici, me importa lo que Carlitos haga en la cancha. Todo lo que pasó, pasó. Esa foto no cambia absolutamente nada”, expresó el máximo dirigente azul y oro en diálogo con ESPN. Y agregó: “Nadie puede elegirles los amigos a otro, como no pueden elegírmelos a mí”.

Asimismo, sobre el nacido en Fuerte Apache, el mandatario xeneize aseveró: "Cuando llegamos al club decían que Tevez no podía jugar más. Yo dije que el 9 estaba en el club y era Carlitos. Lo defendimos siempre. Tengo un trato excelente con él. Las decisiones políticas que tome, son de él. Hoy él está rindiendo mucho y muy bien en Boca y ojalá siga” . Y remarcó: “Con lo del problema del padre estamos atrás de él y contra todo lo que digan el Consejo y Román lo trataron muy bien. El técnico también”.

El plantel de cara a un 2021 lleno de competencias

Además, el directivo del club de La Ribera focalizó en la realidad del equipo e hizo mención al compromiso de los futbolistas: “Estamos contentos, muy conformes. Queremos recuperar el club y la identidad xeneize. Los jugadores que vienen a Boca tienen que querer jugar en Boca. Esto no es un paso y me voy. Para mí, los jugadores son todos transferibles. Es mentira que hay intransferibles”, sostuvo Ameal. Y reforzó: “Yo noto a jugadores que quieren jugar y me parece perfecto. Zárate, que es un gran jugador, quiere jugar. Yo creo que se va a quedar. Es un gran jugador y excelente persona. Pero son decisiones y las decisiones hay que respetarlas”.

En relación a otros nombres importantes en Boca, el presidente afirmó que "no hablé con Wanchope Ábila, pero es buen chico. Tiene humor cordobés” y dio su postura sobre la situación de Eduardo Salvio: "¿Por qué se va a ir? Esperemos que se quede. Tenemos buen plantel y buena gente”.

Los refuerzos para esta temporada

Si bien en los próximos días podría darse el arribo de Marcos Rojo, Ameal decidió mantener la cautela y soltó: “Nos juntaremos el fin de semana con Miguel y veremos. Donde exista una necesidad haremos un esfuerzo” . Y avisó: "Vamos a hacer un gobierno austero. Queremos cumplirles a nuestros jugadores. Hoy el plantel está con los sueldos al día. Y vamos a seguir por el mismo sendero. El mejor refuerzo que tenemos es Román y el Consejo. Son muy inteligentes, ganaron mucho, saben lo que es la camiseta de Boca y ellos hablan permanentemente con los jugadores".

Las diferencias con los jugadores

También, habló sobre los cortocircuitos que hubo con algunos futbolistas: "Buffarini en su momento el Consejo le ofreció renovar el contrato, dijo que tenía otras alternativas y bueno… se va”. Y siguió: “En esas cosas no hay que temer, porque están privilegiando lo económico por sobre la camiseta nuestra. En lo económico, cuando se van a Europa, es entendible”.

Otro caso similar fue el de Pol Fernandez. “Hay un jugador, que no voy a dar el nombre, que daba vuelta por la pista de atletismo. Y hoy en Boca lo piden distintos equipos, y lo trajo Román” , disparó, quien admitió que "nos duele los jugadores que se quieren ir, no nos cae bien. Pero entendemos que tenemos que defender el club" .

La dura eliminación de la Libertadores

La goleada sufrida en Vila Belmiro caló hondó en el Xeneize y, puntualmente, en Jorge Amor Ameal. "Con Santos sentí una tristeza tremenda. Estábamos muy ilusionados con La Séptima y veíamos que podía ser un partido accesible. Pero tuvimos una noche mala y se perdió. Estas son cosas que pasan. Hay que desdramatizar el fútbol. La tristeza fue muy grande”, confesó.

Además, tocó el tema de la hipotética final continental frente a River que todos barajaron en la previa: “Hubiese querido una final de Copa Libertadores con River. Me la imaginé, estaba dentro de las posibilidades. En el partido de River yo estaba cenando. Jugó muy bien de visitante pero nadie habla que jugó muy mal el primer partido”. Y añadió: "Todos pensamos cuando River perdió que nosotros pasamos. Hasta la misma gente de Santos pensaban que Boca lo eliminaba. Cuando quedamos eliminados tuvimos que ir al vestuario a darle levantar a los jugadores, porque ellos son los que más lo sienten. El equipo estaba golpeado, pero ahí empieza la mano del Consejo de Fútbol y Miguel Russo para levantar".

Las complicaciones en la final de la Copa Maradona

Luego de la consagración en el torneo local, el presidente contó los palos en la rueda que le pusieron al club: “Previo al partido con Argentinos me llama Tinelli y me dice de que podía haber un desempate con River. Después sentí que quisieron perjudicar a Boca contra Banfield. Ese partido se tenía que haber jugado el miércoles 20 de enero. Todo el mundo operó en contra de Boca para que se juegue la final con Banfield ese domingo. Pensaban que el equipo venía cansado, venía golpeado y quisieron aprovecharse. Pero Boca les ganó a todos".

La buena relación con River

Lejos del odio y las asperezas por ser clásicos rivales, Ameal y Rodolfo D´Onofrio, presidente del Millonario, mantienen un vínculo de afecto y respeto: “La buena relación con D´Onofrio se da por un amigo en común. Encontré en él un hombre bárbaro que quiere a su club como yo. Pensamos más o menos lo mismo. Lo respeto muchísimo”.