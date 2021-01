Sacado: el DT de Croacia no se bancó la derrota con Argentina y renunció en vivo

Lino Cervar, el técnico de Croacia, que perdió hoy por 23-19 ante Los Gladiadores en el Mundial de Egipto, renunció a su cargo después de la derrota en una nota en vivo para la televisión.

"Nadie está feliz de perder. Hoy no jugamos bien. Estoy muy sorprendido. Esperaba que estuviéramos bien. Es una decepción. Tengo que asumir la responsabilidad pase lo que pase. Es inadmisible para mí. Creo que es mejor que alguien me reemplace, no estoy listo para ir más lejos", declaró quien dirigió a Croacia entre 2002 y 2010 y retomó en 2017.

"Lamento irme así, pero la decisión es definitiva. Que sea un mensaje para los que vendrán, apoyaré al nuevo técnico y a la selección, pero no creo que se debiera haber jugado así", aseguró el coach ante las cámaras de la emisora RTL.

Lo llamativo de la salida es que, pese a la derrota, Croacia todavía tiene chances de pasar a los cuartos de final en el Mundial de Egipto, ya que el lunes podría ganarle a Dinamarca y esperar una derrota de Argentina ante Qatar. Sin embargo, Cervar dijo que su renuncia es indeclinable.

"Ya di mucho. Lideré a la selección nacional en 250 apariciones. No escapo a la responsabilidad. No pensaré en esta decisión, siempre he mantenido altos estándares. Un nuevo hombre debería hacerse cargo de la selección nacional", concluyó el DT, que dirigirá el lunes ante Dinamarca pero dejará la selección croata después del Mundial y no irá a los Juegos Olímpicos.