El Gallego Méndez recordó la última charla con Maradona y emocionó a todos

Restan días para que se cumplan dos meses del fallecimiento de Diego Maradona. El tiempo pasa pero no dejan de aparecer recuerdos o personas que lo recuerdan con anécdotas o gestos que el astro argentino estaba acostumbrado a realizar. Sebastián Méndez, hoy entrenador de Godoy Cruz, habló de su relación con el "10" y reveló cómo fue su última charla.

"Diego era un hombre extraordinario en lo humano, un gran motivador, muy paternalista. Todas las mañanas saludaba con un beso a cada uno de los chicos antes de entrenar. Son detalles que marcan la diferencia", comenzó el Gallego, en diálogo con el programa radial Cómo te va.

Después, emocionado, dio a conocer cómo fue la última conversación que compartió con el Diego en persona, horas antes de cumplir sus 60 años: “En la última charla con él, hablamos el jueves antes de su cumpleaños. Nosotros vivíamos en un barrio privado cerca de la ruta 2. Charlamos dos horas y media frente a un fogón, él disfrutaba mucho estar ahí".

"Tuvimos una charla hermosa, sobre la vida, hablamos de todo, no tocamos el tema fútbol y eso que al otro día jugábamos contra Patronato por el torneo. Eso me lo guardo para mí, son momentos que quedan para siempre y de los que uno aprende mucho", agregó Méndez.

Y cerró: "No me quedé con nada (material), pero a su vez con todo. Me quedé con tenerlo un año y medio al lado e ir a comer a su casa. Todas las noches miro al cielo y deseo que esté bien, con sus padres. No necesito nada más. Soy un agradecido de haber trabajado con el mejor de todos los tiempos y aprendí a valorar todo lo que hizo, porque ser Maradona era imposible"