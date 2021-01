Palermo aseguró que se siente "capacitado" para dirigir a Boca

Martín Palermo es uno de los máximos ídolos de la historia de Boca y pese a que desde que se retiró en 2011 no ha vuelto a trabajar en el Xeneize, muy probablemente su futuro, tarde o temprano, volverá a estar en el club de La Ribera. Ya no como goleador, pero sí como entrenador.

El Titán comenzó su carrera como técnico en 2012 en Godoy Cruz. En 2014 pasó a Arsenal, su segundo y último equipo en el fútbol argentino. Luego anduvo por Unión Española (2016-2018), Pachuca, una temporada en 2019, y desde noviembre de 2020 se desempeña en Curicó Unido de Chile. No obstante, el objetivo de dirigir a Boca sigue latente.

"La ilusión siempre estuvo, desde el momento que decidí ser entrenador ése era mi deseo. Uno ya está preparado por la experiencia que tengo como entrenador tanto en el fútbol argentino como en otros países. Con la preparación y lo que he hecho a lo largo de estos años me encuentro más que nada capacitado en conocimiento", manifestó el exdelantero en declaraciones a One Football.

No obstante, el Loco se mostró precavido y asegura que si se da, será más adelante. "El tiempo lo dirá o me pondrá en ese lugar cuando tenga que ser. Sin apresurarse, es cuestión de tener paciencia", explicó.

Lo que si tiene claro es que este nuevo rol dentro del fútbol es lo que quiere hacer. "Me di cuenta que lo que había elegido era lo que realmente quería ser después de dejar de jugar", reveló. ¿Terminará poniéndose el buzo de DT del Xeneize en algún momento? En La Boca, los hinchas seguramente lo esperaran con los brazos abiertos.