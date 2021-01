Con presencia argentina, Lazio goleó a Roma en el clásico de la capital italiana

Lazio le ganó hoy el clásico de la capital italiana por 3-0 a Roma y quedó cerca de entrar a zona de clasificación a la Europa League, en el partido que abrió la decimoctava fecha de la Serie A del fútbol peninsular. Marcaron para el triunfo del equipo romano, el delantero Ciro Immbile (14m. PT), y un doblete del español Luis Alberto (23m PT y 22m. ST).

En el equipo local ingresó a los 20 minutos del segundo tiempo el mediocampista Gonzalo Escalante (ex Boca Juniors) en lugar del brasileño Lucas Leiva, mientras fue suplente Joaquín Correa (ex Estudiantes de La Plata). En Roma, por su parte, estuvo en el banco de relevos el defensor argentino Federico Fazio (ex Ferro Carril Oeste y Sevilla de España).

Con la victoria, Lazio llegó a los 31 puntos, los mismos que comparte con Napoli y Atalanta, y se puso a tiro de ingresar a la zona de clasificación de la Europa League.

Pese a la derrota, Roma se mantiene en el tercer lugar del torneo, con 34 unidades y en zona de clasificación a Champions League.

Mañana a partir de las 11 hora argentina se medirán Bologna (con los argentinos Nehuén Paz, Nicolás Domínguez y Rodrigo Palacio)-Hellas Verona. Luego, a las 14.00 jugarán Torino (Cristian Ansaldi)-Spezia (Nahuel Estévez) y a las 16:45 lo harán Sampdoria-Udinese (Juan Musso, Nahuel Molina, Rodrigo De Paul y Roberto Pereyra).

El domingo se enfrentarán desde las 8:30, Nápoli-Fiorentina (Lucas Martínez Cuarta); a las 11.00 se medirán Crotone (Lisandro Magallán)-Benevento y Sassuolo-Parma (Juan Francisco Brunetta y Lautaro Valenti),

Desde las 14.00 jugarán Atalanta (José Palomino, Cristian Romero y Alejandro Gómez)-Genoa e Inter (Lautaro Martínez)-Juventus se toparán a las 16.45.

La fecha finalizará el lunes con el encuentro que animarán a partir de las 16:45, los equipos de Cagliari (Giovanni Simeone)-Milan.