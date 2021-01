Tres candidatos que van por el Barcelona y sus relaciones con Messi

Vuelan los días en la Ciudad Condal y las elecciones presidenciales de Barcelona están cada vez más cerca. El 24 de enero, si los epidemiólogos lo permiten tras el nuevo brote de coronavirus en Europa, cerca de 110 mil socios delinearán el futuro de un club que desde la presidencia de Josep Maria Bartomeu viene en caída libre financiera y deportivamente. Lejos del rectángulo de juego, Lionel Messi seguirá siendo el tema central.

“Espero que quien gane pueda llevar al club a donde se merece y donde hoy no está, pero no será fácil”, expresó la Pulga, cuyo vínculo con el culé finaliza a mediados de este año y, hoy día, tiene la libertad de negociar con otros equipos. Nueve fueron los precandidatos que se presentaron y muy pocos los que lograron pasar el corte de las 2.257 firmas necesarias. De esta forma, solo tres directivos buscarán asumir el cargo máximo e intentar retener al argentino, que parece haber recuperado un poco la sonrisa en estos últimos meses.

Joan Laporta, el viejo conocido de Barcelona

Fue presidente de la institución entre 2003 a 2010. A menudo en sus intervenciones públicas ahonda en la estrecha relación personal que mantiene con Messi y su padre Jorge. El rosarino había debutado en Barcelona con él como presidente y, tres años después, se convirtió en el futbolista mejor pago del plantel.

“Leo y yo tenemos una relación de afecto mutuo”, aseguró recientemente. Y agregó: “Él sabe que siempre que le he propuesto algo, lo he cumplido. Creo que Leo debería terminar su carrera en el Barça”.

Si bien el directivo no dio por sentada su continuidad en Catalunya, dado que el club no puede permitirse seguir pagando su sueldo anual que ronda los 100 millones de euros, sostuvo que “usaremos todas nuestras artes para que Messi se quede con nosotros. Leo no toma decisiones solo por dinero. Será una buena oferta económica, pero no podemos llegar a lo que otros clubes pueden darle. Le encanta el Barça y estoy seguro de que quiere que el nuevo presidente le haga una oferta”.

Víctor Font, con Xavi como bandera

Es otro de los grandes candidatos. Con la intención de no perder al máximo ídolo de la historia del Barcelona, trazó un plan para asegurar su renovación: “La relación entre Messi y el Barça es estratégica, y tenemos que hacer todo lo posible para que esta asociación se mantenga porque, estratégica y comercialmente, también es muy importante para el club”.

Asimismo, Font, quien hizo visible sus intenciones de contratar a Xavi como entrenador, dejó en claro a todos los hinchas: “Si soy presidente al final de la temporada, Messi renovará”.

Toni Freixa, cercano a Messi pero crítico del burofax

Otro político con el que Messi y su entorno están familiarizados, ya que fue el portavoz del club cuando Sandro Rosell fue presidente entre 2010 y 2014, y gran parte de su labor consistía en restar importancia a los problemas entre Jorge Messi y la directiva sobre contratos y aumentos salariales.

Fue muy crítico con el burofax de Messi en agosto, alegando que estaba decepcionado y que apoyaba a Bartomeu. No obstante, en este último tiempo fue suavizando su discurso y se aferró a la idea de lograr su continuidad, atada, claro está, a una rebaja salarial por la economía en picada que sufre Barcelona.

Los precandidatos que no pasaron el corte de firmas

El que parecía correr con más ventaja entre los relegados era Emili Rousaud, director del régimen de Bartomeu desde 2015. Entre las propuestas de su campaña destacaban el desarrollo de un referéndum de socios para cambiar el nombre del Nou Camp por "Lionel Messi" y volver a incorporar a Neymar de forma gratuita cuando finalice su contrato con PSG el próximo año. Sin embargo, este jueves decidió no continuar el proceso.

Asimismo, otros de los que tampoco contaron con el apoyo de los culés fueron Xavier Vilajoana, excapitán del equipo de futsal de Barcelona que trabajó en roles de desarrollo juvenil durante más de una década, incluidos cinco temporadas como director de fútbol juvenil con Bartomeu, quien había subrayado que “Messi tendrá que adaptarse a un nuevo rol, no al de los últimos diez años”, algo que no cayó bien en el hincha; Agusti Benedito, quien había soltado que “soy muy pesimista sobre el futuro de Messi” y Jordi Farré, quien se había ilusionado con que, en su mandato, “Leo firmará un nuevo contrato el 25 de enero”.

Por último, el resto de los relegados fueron Lluis Fernández Ala, el directivo que esperaba negociar con la Pulga un sueldo acorde y hacerle una estatua tras su retiro; y Pere Riera, un aspirante entrañable que fue el que se mostró más ambiguo en relación a la continuidad del astro albiceleste: “Tenemos la oportunidad de mostrarle un proyecto de cuatro años para que pueda decidir. Pero si quiere tomar un camino diferente, esa será su decisión".