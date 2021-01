La polémica frase de un ex Real Madrid para comparar a Cristiano con Messi

Mesut Özil respondió preguntas a sus seguidores en las redes sociales y dejó un llamativo título. El mediocampista de Arsenal, perseguido por las lesiones en las últimas temporadas y en medio de los rumores sobre un posible alejamiento al Fenerbahce turco, respondió sobre quién es mejor jugador entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, y el alemán hizo estallar la bomba.

"Messi ha demostrado ser uno de los mejores en España, pero Ronaldo siempre fue el mejor en todos los países donde ha jugado", dijo y su respuesta ha sido aplaudida, y criticada, a partes iguales por el universo Twitter. Özil, jugó con Cristiano en el Real Madrid y además fue rival de Messi en los Clásicos de España o mismo en el Argentina-Alemania del Mundial 2014.

Además, llenó de elogios a otro futbolista con el que compartió varios años en la Casablanca: "Sergio Ramos fue un clase mundial durante más de una década y se convirtió en un gran líder. Su ambición y ganas de ganar es asombrosa. Diría que es el mejor defensa del mundo de mi generación".

Para cerrar, Özil habló de su confusa salida de la Selección de Alemania: "Tengo grandes recuerdos de jugar con la selección, ganamos el Mundial de Brasil y fui parte de una gran época dle fútbol alemán. Nunca diré que me arrepiento de jugar con Alemania. Se ha dicho mucho de cómo terminé pero no me arrepiento de mi decisión".