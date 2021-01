En silencio, Gorosito partió a Paraguay y San Lorenzo se ilusiona

Tras la salida de Mariano Soso, Néstor Gorosito es el preferido de la dirigencia de San Lorenzo para volver a ser el entrenador del primer equipo tras su paso entre 2002 y 2003, aunque actualmente el DT tiene contrato vigente con Olimpia de Paraguay.

Pero Pipo acaba de viajar a Paraguay, donde recientemente se consagró campeón, y ya se especula con que lo hizo para destrabar su salida del club y cumplir un viejo deseo de volver al Ciclón, aunque al salir del país no quiso hacer declaraciones a la prensa.

Según TyC Sports, Gorosito ya le habría comunicado al manager del club paraguayo, el argentino Christian Bassedas, que si San Lorenzo lo llama está dispuesto a renunciar y regresar a la Argentina.

"Con Pipo tengo una devoción particular porque yo soy hincha de San Lorenzo de toda la vida, entonces es como que tengo una situación muy particular. Lamentablemente los tiempos de Pipo y los nuestros nunca han coincidido. Por ahí algún día coincidirán, no se si será mañana o será dentro de un año. Pipo es una persona muy cercana al club y a la que queremos mucho", dijo ayer Marcelo Tinelli, presidente del Cuervo.

Detrás de Gorosito, la lista de candidatos a dirigir a San Lorenzo la completan Hernán Crespo, actualmente en Defensa y Justicia; y Diego Dabove, DT de Argentinos Juniors.