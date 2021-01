Alex Rodríguez, el novio de Jennifer López, a punto de comprar un equipo de la Liga MX

El estadounidense Alex Rodríguez, ex pelotero de los New York Yankees en la MLB y actual pareja de la cantante Jennifer López, está analizando nuevas opciones para invertir su fortuna y en ese sentido podría encarar la compra de un equipo de la Liga mexicana de fútbol.

Según el portal Referee, Rodríguez cuenta con una fortuna de 2,3 mil millones de dólares, fondo con el que intentó comprar a los New York Mets, aunque no lo logró y por eso apuntó hacia México, aunque aún no se ha revelado el nombre del equipo que tiene en la mira.

¿Qué club podría comprar? Según los datos del portal especializado Transfermarkt, Rayados de Monterrey es el equipo más caro de la Liga MX, con un valor de mercado que asciende a los 87 millones de dólares, seguido por Chivas con 75,8 millones y Cruz Azul, con 75,5 millones.

Teniendo en cuenta el dinero que tiene pensado invertir Rodríguez y mirando la tabla antes mencionada, el estadounidense podría apuntar a Cruz Azul o a un club más barato, teniendo en cuenta que también debe hacer un desembolso importante en cuanto a inmuebles, empezando por el estadio.

Lo curioso es que debajo del Cruz Azul aparece el Club América, uno de los más grandes del país, pero al tener capital invertido en diversos sectores y su vinculación con Televisa, es muy difícil pensar que el equipo pueda estar en venta.