Tras el escándalo en San Lorenzo, llegó el mensaje de los Romero

Los hermanos paraguayos Ángel y Óscar Romero agradecieron hoy "el cariño y el apoyo" recibido en San Lorenzo, a horas de protagonizar una nueva pelea en el vestuario tras la goleada recibida anoche en cancha de Banfield (4-1), finalista de la Copa Diego Maradona.



Desde la cuenta que comparten en Twitter (@romeroteam), el futbolistas publicaron: "Un cierre de campeonato donde no pudimos cumplir con el objetivo. Agradecidos por el cariño y el apoyo de todos a lo largo de este tiempo. ¡Vamos San Lorenzo!".

Un cierre de campeonato donde no pudimos cumplir con el objetivo.

Agradecidos por el cariño y apoyo de todos a lo largo de este tiempo.

Vamos @sanlorenzo uD83DuDD35uD83DuDCAAuD83DuDD34 — RomeroTeam (@RomeroTeam_) January 11, 2021



Los Romero regresaron anoche del estadio Florencia Sola de manera particular después de discutir con algunos de sus compañeros al término del partido que pudo significar el último de la era técnica de Mariano Soso.



Según versiones, el juvenil defensor Federico Gattoni le hizo una recriminación a Ángel y luego intervino el arquero Fernando Monetti, quien le habría lanzado un golpe al futbolista del seleccionado paraguayo.



Los gemelos tiene un largo historial de conductas polémicas desde su llegada a San Lorenzo a mediados de 2019. La más resonante ocurrió en septiembre del año pasado cuando Ángel fracturó a su compañero Andrés Herrera por una fuerte infracción cometida durante un entrenamiento.



Ese día, los hermanos se retiraron antes de la práctica con recriminaciones del propio Monetti y el experimentado defensor Fabricio Coloccini. Por aquella actitud, Soso mantuvo al paraguayo separado del plantel durante una semana.



Los Romero tienen contrato firmado en San Lorenzo hasta el 30 de junio de 2022 pero su continuidad en el club es una incógnita en momentos que Corinthians de Brasil, ex equipo de Ángel, se menciona como posible destino conjunto.



San Lorenzo, con su presidente Marcelo Tinelli a la cabeza, definirá en las próximas horas su futuro proyecto futbolístico que difícilmente sea continuado por Soso.



El exentrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata y Defensa y Justicia dirigió apenas 11 partidos pero el rendimiento del equipo en la fase Campeonato de la Copa Diego Maradona dejó muy disgustado a la mayoría de los dirigentes.



Después de ganar su grupo en la instancia inicial, San Lorenzo perdió tres de sus cinco partidos en la segunda ronda de la competencia, en la que perfilaba como favorito para llegar a la final por evitar en el sorteo a rivales como Boca, River, Independiente y Huracán.



En el análisis del futuro deportivo, también ingresarán los tres integrantes de la Secretaría Técnica (Leandro Romagnoli, Hugo Tocalli y Alberto Acosta) más algunos jugadores experimentados del plantel, que cobran altos contratos y no tienen continuidad.