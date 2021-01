Las últimas noticias sobre la salud de Fernando Cáceres tras la internación

Fernando Cáceres recibió el alta luego de permanecer varios días con un cuadro complicado que ponía en peligro su vida.

El exfutbolista estuvo internado en una clínica de Morón con un coma farmacológico, aunque su familia no quiso dar a conocer los motivos de su internación. Únicamente habían manifestado que la situación era muy delicada.

Pero en las últimas horas llegaron las mejores noticias. Su pareja, Cynthia Mussa, manifestó en su cuenta personal de Twitter que el Negro estaba recuperado y publicó una tierna foto. "Gracias a Dios en casa", escribió.

Su historia

En el 2009, el exfutbolista de la Selección Argentina fue baleado en la cabeza para robarle el auto y quedó en estado muy crítico: la bala le fracturó la base del cráneo y perdió el ojo derecho.

Si bien Cáceres tenía todos los pronósticos en contra -incluso los médicos llegaron a creer que quedaría en estado vegetativo-, él no se rindió y encaminó su recuperación.

“No siento nada contra ellos. Deseo que puedan vivir lo mejor posible. Yo los conocí a los chicos. En el momento en el que sucedió el hecho, el mayor tenía 16 años. Ese fue uno de los que disparó. Pero no hay tiempo para el rencor, no necesito eso. Necesito que ellos estén bien y que consigan para su vida lo que busquen, otra cosa no se puede decir. No estoy para juzgar a nadie, estoy para vivir y nada más”, sostuvo en una entrevista televisiva con Telefé en relación con las personas que le dispararon.