Conflicto por el repudiable apodo que Gustavo López le puso a Beccacece

El periodista Gustavo López comparó al exentrenador de Racing, Sebastián Beccacece con la mediática Zulma Lobato y defenestró su accionar como DT. ¿Acaso equiparó a Lobato con un accionar negativo? Repudiable...

"Ganó 5 partidos de 22, Lobato", señaló el periodista deportivo sobre el desempeño del entrenador al mando de Independiente, el club por el que pasó antes de arribar a la Academia.

Sus compañeros le consultaron a qué se refería y él contestó despertando la polémica: "Lobato me manda el mensaje. Gracias, Zulma. Abrazo".

"Es un milagro. Yo le doy el mérito a él cuando va 11 contra 11, ahí jugó mejor que Independiente. Ahora, cuando te quedas con 9 y vos le decís al 5 no pase más al ataque, y el 5 pasa y hace el gol, el mérito no es de Beccacece, el mérito es del tipo que no le dio bola", sostuvo por otro lado, en relación a su accionar en Racing.

López sostuvo que "lo único bueno que hizo" Beccacece fue dirigir a Defensa y Justicia: "En la U. de Chile fue muy malo, en la Selección Argentina, fue muy malo; en Independiente, deprimió a todos los jugadores. Vos veías a los equipos y no generaban nada, y Racing lo mismo. Estuvo a un gol de la semifinal, pero fue impresentable", sentenció.

"Me gustaría tener la moral que tiene él. Cree que es un fenómeno. Habla como si fuese un fenómeno. Yo sé que tiene un representante ahí que trata de darle manija para ver si puede llevarlo a otro lado. Pero no te salió, Braga. Llevatelo allá a Elche en lugar de (Jorge) Almirón. Llevatelo lejos", sentenció.