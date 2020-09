La Champions, el sueño que desvela Estefanía Banini

La futbolista mendocina Estefanía Banini es un símbolo del fútbol femenino nacional, pese a no haber jugado nunca en la Primera División argentina, y tras haber conseguido logros con los que sueñan todas las chicas que empiezan a jugar a la pelota, aún tiene hambre de gloria y sigue persiguiendo grandes metas.

Uno de ellos es jugar la Champions League, el máximo torneo de clubes de Europa, algo que buscará esta temporada con el Levante. En una extensa entrevista brindada a Infobae, Banini contó que lo que más la sedujo a la hora de renovar su contrato hasta mediados del año que viene fue el desafío de clasificarse a la competencia continental.

Cuando le consultaron sobre las metas que le quedan, respondió que "clasificar y jugar una Champions League. El camino a ese gran torneo es lo que hoy me está moviendo", pero rápidamente agregó que "nada se puede comparar con vestir la camiseta celeste y blanca".

Y en ese sentido contó cuál es su situación actual. Un año después de exigir la cabeza del DT Carlos Borrello tanto en la intimidad de la AFA como públicamente luego del Mundial Francia 2019, la mejor participación histórica de la Selección argentina en una Copa del Mundo Femenina, la mendocina no volvió a ser convocada pero asegura que no le cierra las puertas al combinado nacional.

"Yo a la Selección argentina nunca le dije que no, pero siempre voy a querer que crezca. Yo a esta edad ya he hecho mi carrera, no necesito estar en la Selección para salir", aseguró la futbolista del Levante, quien luego de exigir que echaran al entrenador nacional no entiende por qué no volvió a ser convocada.