Picantes declaraciones de Messi: “Sólo soy capaz de jugar para ganar"

La salida de su amigo Luis Suárez al Atlético de Madrid y su presente en el Barcelona fueron las temáticas de una entrevista a fondo que brindó el argentino al diario Sport.

"Sólo dije lo que sentía en algunos momentos que fueron duros para mí. Entiendo que habrá quien piense que debí callar o dejarlo pasar, como en tantas otras cosas que las dejé pasar, pero me dolieron muchas cosas en las últimas semanas y fue mi forma de expresarlo", expresó Messi en relación a la salida de Suárez.

Y agregó: "Quien me conoce sabe que no soy capaz de jugar a otra cosa que no sea siempre para ir a ganar y para darlo todo en la cancha. Fue así durante toda mi carrera y eso no va a cambiar. Hoy día mi compromiso con esta camiseta y este escudo es total, sigue intacto".

Todas las declaraciones de Messi

- "Luego de tantas desavenencias, me gustaría poner un punto y final. Debemos unirnos todos los barcelonistas y asumir que lo mejor está por venir".

- "Asumo mis errores, que si existieron fueron sólo para hacer un mejor y más fuerte al Barcelona".

- "Sumando pasión e ilusión será la única forma de poder lograr los objetivos, siempre unidos y remando en la misma dirección".

- "Quería mandar un mensaje a todos los socios y a todos los culés que nos siguen. Si en algún momento a alguno de ellos le pudo molestar algo que dije o hice, que no les quepa duda que lo hice siempre pensando también en lo mejor para el club".