Un ídolo del Real Madrid le pidió a Lionel Messi que siga en Barcelona

Si Lionel Messi se va del Barcelona, La Liga de España perderá mucho terreno sobre todo con el campeonato que reciba al astro argentino. Es por eso que muchos protagonistas y personalidades de diferentes clubes se han referido a la posibilidad de su salida, y este jueves fue un símbolo del Real Madrid quien le pidió que siga en Catalunya: Fernando Redondo.

"Estoy expectante de como termina esta historia, quiero que Leo siga en el Barcelona. Se lo merece él y el club de una relación de tantos años. Me cuesta pensar en otro club que no sea la del Barcelona. El deseo es que se quede y termine de la mejor forma", expresó el ex volante de la Selección Argentina.

En una amena charla con el programa "Súper Fútbol", agregó: "Tengo el corazón madridista, es sabido, pero respeto mucho al Barcelona y el grado de identificación de Messi con el Barcelona es tal que no me lo imagino en otro club. Me cuesta visualizar a Messi vistiendo la camiseta de otro club que no sea el Barcelona".

"Los clubes están por encima de los jugadores y seguirá pasando. Cuando Cristiano Ronaldo y Neymar se fueron pensaban que se venía todo abajo y LaLiga siguió creciendo. Pero Messi debe quedarse porque la jerarquiza", cerró.