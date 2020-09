Contundente frase de un jugador de la Premier League contra la posible llegada de Messi

Además del Manchester City, toda la Premier League está revolucionada con la posibilidad de que Lionel Messi recale en los Citizens y los jugadores que tendría como rivales no son la excepción, ya que varios de ellos ya se están viendo en problemas si tienen que marcar a la Pulga en la próxima temporada.

Uno de ellos es el defensor del Liverpool Andrew Robertson, quien en 2019 tuvo un cruce con el crack rosarino durante la Champions League. "He jugado contra él dos veces y son los partidos más difíciles que he jugado. No lo quiero ni pensar, ni cerca de eso. Ojalá que no se transforme en posible", comenzó diciendo en rueda de prensa.

Además, Robertson agregó "creo que el Liverpool ha descartado que pudiéramos ficharlo, así que no lo quiero cerca de la Premier League y espero que siga siendo así".

Messi y Robertson se cruzaron en las semis de Champions el año pasado.

Para finalizar, el lateral izquierdo del equipo campeón de la Premier se imaginó enfrentando a un Manchester City reforzado con la Pulga y analizó: "Si el Manchester City lo ficha será muy difícil ganarles, es la verdad".

Las noticias de las últimas horas que llegan de Barcelona indican que no hay que descartar la posibilidad de que finalmente Leo Messi dé marcha atrás en su decisión y termine su contrato en el Blaugrana, que vence en junio de 2021.