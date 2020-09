Mario Pergolini "arruinó" la sorpresa y mostró la nueva camiseta de Boca

Durante el fin de semana se filtraron algunas imágenes de la nueva camiseta que Boca en homenaje a La Bombonera. La presentación oficial será mañana pero Mario Pergolini no pudo contener sus ganas de mostrarla y lo hizo con un video publicado en las redes sociales.

El vicepresidente Xeneize sorprendió a todos y reveló todos los detalles de la flamante vestimenta. "Me acaba de llegar, sale mañana. No debería estar mostrando esto, pero es la nueva conmemorativa de los 80 años de La Bombonera", dice el conductor que no se cansa de repetir "es muy linda, muy linda".

Predominantemente amarilla, cuenta con un parche en relieve en el centro del pecho con la imagen del estadio y los 80 años que cumplió en 2020. Además, sobre los costados, presenta detalles en azul y amarillo. Todavía no se sabe cuándo será la primera vez que Boca la utilice, pero probablemente sea en algún partido de la Copa Libertadores.