El ex River, el Ogro Fabbiani, contó una anécdota increíble y la fortuna que perdió por seguir a Victoria Vanucci

“Uno se casa para toda la vida”. Así argumentó el Ogro Fabbiani su decisión de dejar pasar una oportunidad única para su carrera deportiva. Invitado al programa Podemos Hablar, el futbolista confesó hasta qué punto había cedido por amor. Y contó un detalle desconocido de una mala decisión a la hora de definir su futuro.

La consigna del día, en el punto de encuentro, era “alguna vez perdieron una suma importante de dinero”. Y el deportista contó que, más que perder, dejó escapar un contrato millonario.

“La única vez que me casé, que me fui de River, me fui a vivir a Ucrania”, comenzó el relato el Ogro Fabbiani. Se refería a su relación con Victoria Vanucci, con quien se casó 2012 pero se separó al poco tiempo, en medio de un escándalo de acusaciones de violencia de género.

“Estaba entre cobrar cuatro millones de Euros o venir a Carlos Paz a hacer su teatro”, explicó, ante el asombro generalizado de los presentes. De hecho, Andy Kusnetzoff no pudo contener la risa. “Pará, pará”, le decía.

“El amor es el amor”, dijo Fabbiani, ruborizándose. “No me castiguen ahora con el diario del lunes. Uno se casó para toda la vida, qué va a hacer”. “Te banco con el amor, que vayas a Carlos Paz, pero cuatro millones de Euros si te ibas a Ucrania a jugar”, le pregunta el conductor.

Sí, tenía un contrato de cuatro años. Fuimos, conocimos el lugar, no le gustó el lugar, no le gustó la ciudad y nos volvimos a Carlos Paz y yo dejé de jugar esos tres meses, cuatro meses, y volvimos de Carlos Paz y me separé, encima”, admitió el Ogro Fabbiani.