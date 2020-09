Pésimo arranque para Maxi López en su exótico nuevo club

Sambenedettese, club de la Serie C italiana con Maximiliano López como titular, perdió hoy por 3-2 con Alessandria, en un partido válido por la primera ronda de la edición 2020-2021 de la Copa Italia de fútbol.

El conjunto dirigido por el uruguayo Paolo Montero (exfutbolista de Juventus, Peñarol y San Lorenzo, entre otros clubes) mostró como titulares a tres jugadores argentinos.

Estuvo desde el comienzo el delantero Maxi López (ex River Plate y Barcelona), quien se fue expulsado sobre el final del primer tiempo, como así también el marcador de punta Ignacio Liporace (ex Atlético de Rafaela) y el mediocampista Santiago Chacón (ex Huracán). En tanto, el mediocampista mercedino Facundo Lescano (clase 1996) ingresó en la segunda etapa, según registró un informe del sitio

Sambenedettese, que también tiene en sus filas a los mediocampistas Rodrigo De Ciancio (ex Atlanta) y Rubén Botta (ex San Lorenzo), debutará en la Serie C, Zona B, este domingo, enfrentándose como visitante al Carpi.

Además, Novara, con el delantero tandilense Pablo González, superó por 3-1 a Vallo Della Lucania.

Otros resultados de primera ronda fueron los siguientes: Bari 4-Trastevere Calcio 0; Livorno 1-Pro Patria 2; Carrarese 4-Ambrosiana 0; Catanzaro 2-Virtus Francavilla 1; Piacenza 1-Téramo 2; Carpi 1-Casarano 3; Pontedera 1-Arezzo 2; Ternana 1-Albinoleffe 2; Sudtirol 2-Latte Dolce 1.