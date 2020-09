La peor noticia para Tigres a días del clásico ante Monterrey

Luis Quiñones no está teniendo un buen presente: lleva dos jornadas consecutivas siendo relegado por el cupo de extranjeros y, como si fuese poco, lleva un par de días sin entrenar por un cuadro gripal. El jugador de Tigres manifestó el problema y el equipo médico de la institución lo regresó a la casa por un posible caso de COVID-19. Esta tarde se realizó el test y se esperan los resultados.

Ante esto, el colombiano no regresará a entrenar hasta que mejore su salud y se anuncie que no está infectado. De todas maneras, corre muy de atrás con respecto al resto de los foráneos de cara al Clásico Regio de este fin de semana. El extremo se enfadó con Ricardo Ferretti tras salir de cambio en el partido frente al León, por lo que el Tuca no lo consideró para los siguientes dos juegos.

Luis Quiñones.

El partido entre los Universitarios y Monterrey será este sábado a las 23:06 en el Estadio BBVA Bancomer, por la jornada 12 del Guard1anes 2020. El líder del certamen es Cruz Azul, sumando 25 puntos, uno más que su escolta León. América marcha tercero acumulando 23 unidades.