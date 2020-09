La cruda confesión de una figura del Barcelona sobre el 2-8 ante Bayern

El Barcelona comienza este fin de semana su temporada 2020-21 con un partido de Liga ante Villarreal. Este martes, cinco días antes del estreno, Sergi Roberto concedió una entrevista con RAC1 en la que habló de las sensaciones para esta nueva campaña, así como de las últimas polémicas y rumores del verano.

Uno de los temas centrales de la charla fue sobre el ánimo del plantel luego de la derrota con el Bayern. Después de eso, el club hizo borrón y cuenta nueva: echó a Quique Setién, llegó Ronald Koeman; le dijo adiós a Arturo Vidal y Luis Suárez, y hasta casi se va Lionel Messi.

"La derrota contra el Bayern es difícil de olvidar", contestó y confesó: "En ese momento no queríamos jugar más al fútbol, lo echó todo a la mierda. Ha sido un golpe muy duro para todos y hemos pasado el peor verano. Ganar la Champions es una espina que sigue clavada pero confío que el próximo año se nos dará".

También, en la charla, se refirió a lo ocurrido con Lionel Messi hace algunas semanas. "Pensé lo mismo que cualquier culé, que no podía ser verdad que Leo no continuase con nosotros. No me imagino un Barça sin Messi y cruzaba los dedos a fin de que se quedara", dijo y celebró que finalmente el capitán se haya quedado.

Elogió a Luis Suárez, aseguró que hablar de él es “hablar de peligro, de gol, de todo", y admitió que si finalmente se va al Atlético de Madrid, el equipo colchonero se verá muy reforzado y "será un rival mucho más duro”. Para cerrar, destacó el trabajo de Koeman: "Lo veo bien preparado tanto en táctica como en hablar a los jugadores. Nos afirma las cosas claras y eso es bueno para el club