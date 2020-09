"Lo de Gallardo me lo llevo a la tumba"

Imaginar a la hinchada de River insultando a Marcelo Gallardo y colgando banderas en su contra parece imposible. Pero no es necesario imaginarlo, porque sucedió. En enero de 2006 el Millonario enfrentó a Independiente por el Torneo de Verano, en Mar del Plata, y la parcialidad del club de Núñez cantó "el que no salta es un traidor", en referencia al Muñeco, y "Mostaza, querido, la hinchada está contigo", manifestando su apoyo al entonces entrenador del equipo, Reinaldo Merlo.

Aunque nunca se supo a ciencia cierta qué fue lo que pasó, las versiones más fuertes que salieron desde los pasillos del Monumental indican que el plantel, con Gallardo a la cabeza, le hizo una cama a Mostaza para allanar la llegada de Daniel Passarella. Cuatro años después de aquellos cánticos, en un partido contra Godoy Cruz, la hinchada colgaría una bandera en la tribuna del Monumental que rezaba "Muñeco Gallardo: ortiva y golpista", recordándole aquél episodio y pasándole factura, según dicen, por no darle plata a la barra.

A casi 15 años de aquella pelea que terminó con Mostaza afuera de River, Merlo recordó el episodio pero no quiso dar detalles. " Lo de Gallardo... El problema me lo voy a llevar a la tumba. Pero no fue futbolístico ni en una práctica. Pasó otra cosa", dijo el DT campeón con Racing en diálogo con radio Rivadavia.

Sin embargo, elogió el trabajo del Muñeco como DT: "Cuando dirigí a Gallardo, en el último año de River, me di cuenta de que iba a ser entrenador. Lo que no imaginé es que le iba a ir fenomenalmente bien".

Finalmente, a los 70 años, Mostaza todavía tiene ganas de seguir dirigiendo y está actualizado: "Estoy encerrado en casa, no estoy a favor de los que salen en cuarentena. Estoy viendo mucho fútbol. Sé que es difícil pero si tengo alguna chance siempre quiero seguir trabajando", cerró.