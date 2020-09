Arturo Vidal se despidió de Barcelona agradeciendo a todos, menos a uno

View this post on Instagram

Hoy me despido de todos en @fcbarcelona, despues de vivir 2 au00f1os maravillosos en este gran Club. Me voy muy orgulloso de haber vestido esta camiseta y por haber jugado junto a grandes jugadores y muy buenas personas. Quiero agradecer a mi familia, a mis compau00f1eros, a los entrenadores, los doctores, el staff y a toda la maravillosa aficiu00f3n que me demostru00f3 siempre mucho cariu00f1o. u2764ufe0fu2764ufe0f Hoy empiezo una nueva etapa en mi vida pero van a estar siempre en mi corazu00f3n. Nos vemos pronto, y siempre Visca Baru00e7a! ud83dudc99u2764ufe0f Arturoud83dudc51