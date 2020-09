"Es mala leche y miserable": el mentor de Herrera destrozó a Romero

Luego de lo sucedido entre Ángel Romero y Andrés Herrera, que terminó fracturado tras una dura entrada del paraguayo, se escucharon muchas voces, la gran mayoría, con duras críticas contra el volante guaraní. Pero este domingo apareció en escena el mentor del correntino que, lejos de bajarle un tono a la polémica, redobló la apuesta y destrozó al mellizo.

"A mí me mostraron el video, una patada terrible, de atrás, de mala leche. Es muy alevoso, ni a un adversario le haría eso, menos jugando un reducido. Lo que le hizo el paragua es terrible. No hubo pica antes, jamás. Lo digo sin vender humo: es mala leche y traicionero, siempre lo fue", reveló Rudy Chamorro en diálogo con Radio La Red.

En la misma línea, expresó: "Tiene antecedentes desde los 12 años en los juveniles. Está mal contra la vida ese chico. Es una mala persona, nadie lo quiere en San Lorenzo, solamente el señor Marcelo Tinelli. Los compañeros no pueden abrir la boca por códigos y todas esas cosas. Si el jugador tiene tres dedos de frente, tendría que renunciar".

Andrés Herrera.

"Estoy totalmente de acuerdo con él (en alusión a la publicación de Coloccini). (Ángel) Romero es un miserable, fue a los 15 minutos de la práctica, yo averigüe todo. Tengo amigos en Asunción y me dijeron que ellos se manejan con prepotencia porque tienen tres pesos con 50 más que todos. Ni (Lionel) Messi ni (Cristiano) Ronaldo se manejan como estos señores. No le ganaron a nadie", siguió.

Y cerró: "Me calmó que Andrés me llame para decirme que está bien, yo tenía una calentura terrible contra el paraguayo. ‘El negrito’ (uno de los apodos de Herrera) me dijo que Dios por algo quiso que esto pase, es una persona sin odio y sin rencor. Está tranquilo y espera su pronta recuperación”.