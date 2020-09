Un ídolo de San Lorenzo estalló de bronca contra los Romero: "¿Quién carajo son?"

La polémica continúa en San Lorenzo luego de que Ángel Romero fracturara al juvenil Andrés Herrera durante una práctica y esta vez un ídolo del club cargó contra los dos mellizos, ya que ambos están en el ojo de la tormenta en el Ciclón porque son varias las actitudes que molestan y esto último fue la gota que rebalsó el vaso.

Esteban González, el Gallego, figura del equipo de Boedo en la década del 90 e integrante del inolvidable equipo campeón del Clausura 1995 de la mano del Bambino Veira, fue quien cargó duramente con los hermanos Romero.

"Me comuniqué con Herrera porque cuando tocan a San Lorenzo y, sobre todo con los chicos, me pone mal. Es un toro, el pibe está mal y no quiso hablar mucho de la patada. Me duele en el alma, lo llamé para alentarlo", contó en diálogo con radio Rivadavia.

Y luego fue con todo contra los hermanos. "La bronca que tenía Romero porque lo limpiaron se la desquitó con Herrera y no le cagó la carrera al pibe de pedo. A los Romero no los aguanto más. Que avión privado, que la familia, que cocinero, ¿quiénes son, qué ganaron? Basta de los Romero, ya cansan y te sacan. Si pasaba esto en nuestra época, en el vestuario hubieran aparecido cinco mil piñas".

Además, el Gallego consideró que el público los hostigaría si hubiese fútbol y con público en las tribunas: "Los Romero no son agradecidos por todo lo que hizo el club por ellos. Que piensen un poco en el hincha, en la gente. Se salvan de que no haya gente en la cancha porque serían los más puteados del país".

"¿Quién carajo son los Romero? Uno no quiso salir a jugar porque sacaron al otro. Ni un córner patearon todavía", finalizó, muy picante, el ex goleador del Ciclón.