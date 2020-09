¿Se queda? Momento decisivo para el futuro de Izquierdoz en Boca

Finalmente se quedaría. Según informa TyC Sports, Carlos Izquierdoz seguiría en Boca ya que la dirigencia no cree que avancen las negociaciones con Al-Shabab. El equipo de Arabia Saudita había presentado una oferta a préstamo por una temporada y una opción de compra de dos millones de dólares.



El Xeneize rechazó la propuesta y solo aceptaría una venta por un monto irresistible. Si bien no se descarta que pueda existir un nuevo intento por contratarlo, al futbolista está cómodo en la institución ya que acaba de renovar su contrato hasta diciembre de 2022 y el cuerpo técnico de Miguel Russo no lo quiere perder.



En caso de que Izquierdoz finalmente sea transferido, la dirigencia tiene decidido salir a buscar un reemplazante al mercado de pases.